РИА Новости: ВСУ под Угледаром испытывают новобранцев, отправляя их на разведку вслепую

Командир одного из отделений добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной заявил, что боевики ВСУ в районе Угледара посылают вновь прибывших новичков на разведку вслепую для их проверки.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, как-то член такой диверсионно-разведывательной группы пытался пролезть на позицию российских сил, однако его заметили.

Он отметил, что бойцы «Эспаньолы» открыли беглый огонь и заставили противника отступить.

«У них есть такая практика: они одного человека отправляют вперёд. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них (до российских военных. — RT) 250 м, а по факту 150 м. Как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи», — рассказал доброволец.

Он добавил, что сам сталкивался с подобным много раз, а также слышал о таком и от командиров других подразделений.

Ранее сообщалось, что группировка войск ВС России «Восток» уничтожила склад боеприпасов украинской армии в районе Угледара.