В Крыму национализировали до 700 объектов украинских олигархов и политиков
«За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершённого строительства, склады и многое другое», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что работа антитеррористической комиссии продолжается. После завершения процедуры оценки национализированного имущества его выставят на торги.
Ранее Константинов заявил, что украинские олигархи по-прежнему скрывают свои активы в Крыму.