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В Крыму национализировали до 700 объектов украинских олигархов и политиков

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове под национализацию попало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

«За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершённого строительства, склады и многое другое», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что работа антитеррористической комиссии продолжается. После завершения процедуры оценки национализированного имущества его выставят на торги.

Ранее Константинов заявил, что украинские олигархи по-прежнему скрывают свои активы в Крыму.

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