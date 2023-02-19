В Крыму национализировали до 700 объектов украинских олигархов и политиков

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове под национализацию попало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

«За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершённого строительства, склады и многое другое», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что работа антитеррористической комиссии продолжается. После завершения процедуры оценки национализированного имущества его выставят на торги.

Ранее Константинов заявил, что украинские олигархи по-прежнему скрывают свои активы в Крыму.