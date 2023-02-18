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Глава крымского парламента: украинские олигархи скрывают активы на полуострове

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Украинские олигархи по-прежнему скрывают свои активы в Крыму, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава крымского парламента: украинские олигархи скрывают активы на полуострове
  • РИА Новости

«Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он отметил, что работа по выявлению крымского имущества враждебно настроенных к России украинских олигархов продолжается и будет доведена до конца.

По его словам, собственности добропорядочных украинцев ничего не угрожает.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о принятии решения по механизму национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе.

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