Глава крымского парламента: украинские олигархи скрывают активы на полуострове

Украинские олигархи по-прежнему скрывают свои активы в Крыму, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он отметил, что работа по выявлению крымского имущества враждебно настроенных к России украинских олигархов продолжается и будет доведена до конца.

По его словам, собственности добропорядочных украинцев ничего не угрожает.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о принятии решения по механизму национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе.