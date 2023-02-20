Байден заявил о намерении США поставить Киеву радары и боеприпасы
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Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством», — говорится в заявлении Байдена.
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