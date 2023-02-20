Байден заявил о намерении США поставить Киеву радары и боеприпасы

Президент США Джо Байден заявил о намерении американской стороны поставить Киеву радары, артиллерийские боеприпасы и противотанковые системы.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством», — говорится в заявлении Байдена.

Ранее на улицах Вашингтона прошла массовая акция против военной помощи Украине.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.