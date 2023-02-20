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Байден заявил о намерении США поставить Киеву радары и боеприпасы

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Президент США Джо Байден заявил о намерении американской стороны поставить Киеву радары, артиллерийские боеприпасы и противотанковые системы.
Байден заявил о намерении США поставить Киеву радары и боеприпасы
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством», — говорится в заявлении Байдена.

Ранее на улицах Вашингтона прошла массовая акция против военной помощи Украине.

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