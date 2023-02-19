На улицах Вашингтона проходит массовая акция против военной помощи Украине

Массовая демонстрация против военной помощи Украине проходит в центре Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у мемориала Линкольна собрались около сотни человек.

Протестующие держат транспаранты против «поддержки нацистов на Украине», а также российские флаги.

Кроме того, один из участников акции держит в руках плакат с основной мыслью статьи журналиста Сеймура Херша: «Байден подорвал «Северный поток».

Организаторы акции сообщили, что манифестанты будут призывать к прекращению финансовой поддержки Киева и мирным переговорам, а также к роспуску Североатлантического альянса.

RT ведёт прямую трансляцию.