На улицах Вашингтона проходит массовая акция против военной помощи Украине
Отмечается, что у мемориала Линкольна собрались около сотни человек.
Протестующие держат транспаранты против «поддержки нацистов на Украине», а также российские флаги.
Кроме того, один из участников акции держит в руках плакат с основной мыслью статьи журналиста Сеймура Херша: «Байден подорвал «Северный поток».
Организаторы акции сообщили, что манифестанты будут призывать к прекращению финансовой поддержки Киева и мирным переговорам, а также к роспуску Североатлантического альянса.
RT ведёт прямую трансляцию.