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Politico: Украина опасается, что Белый дом побудит Киев пойти на сделку с Москвой

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Украинские власти опасаются, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена попытаются побудить Киев пойти на сделку с Москвой.
Politico: Украина опасается, что Белый дом побудит Киев пойти на сделку с Москвой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, «и на Капитолийском холме, и в администрации» Соединённых Штатов есть заинтересованные в том, чтобы «градуировать помощь в сфере безопасности и побудить украинцев заключить какую-то сделку».

Ранее обозреватель Марк Эпископос в статье для The American Conservative выразил мнение, что Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно.

При этом заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что поставки западными странами вооружений Украине закрывают двери для дипломатических усилий.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Киев готовится к большой битве на двух фронтах.

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