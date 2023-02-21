Кулеба заявил о подготовке к битве на дипломатическом и военном фронтах
Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил телеканалу ТСН.
По его словам, первый фронт — дипломатический, а второй — военный.
Кроме того, вскоре состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут принять важные решения относительно помощи Украине, добавил Кулеба.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом были очень важными и полезными.
Он отметил, что результаты переговоров можно будет увидеть на поле боя.
Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди страну ждут «тяжёлые дни, недели и годы».