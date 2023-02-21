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Кулеба заявил о подготовке к битве на дипломатическом и военном фронтах

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Украина готовится к большой битве на двух фронтах.

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил телеканалу ТСН.

По его словам, первый фронт — дипломатический, а второй — военный.

Кроме того, вскоре состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут принять важные решения относительно помощи Украине, добавил Кулеба.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом были очень важными и полезными.

Он отметил, что результаты переговоров можно будет увидеть на поле боя.

Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди страну ждут «тяжёлые дни, недели и годы».

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