«Замедлит транши»: как в США планируют усилить контроль за военной помощью Украине

Члены Республиканской партии намерены добиваться усиления контроля в отношении того, как американская военная помощь используется Киевом. Об этом заявил республиканец и член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол. Вместе с тем, как сообщают СМИ, в администрации Байдена уверены в том, что даже после ужесточения контроля за военной помощью для Киева «не окажутся в ситуации, которую Кремль может истолковать как прямое участие» США в боевых действиях. Впрочем, эксперты не исключают, что республиканцы не только будут наращивать меры по контролю за военной помощью для Киева, но и могут попытаться сократить объёмы оружейных поставок.

Республиканцы намерены добиваться усиления контроля и «подотчётности» в отношении того, как американская поддержка используется Киевом. Об этом заявил представитель Республиканской партии и член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол, который, как ожидается, займёт кресло председателя этой структуры.

«Суть в том, что мы собираемся обеспечить больше надзора, прозрачности и подотчётности. Мы не намерены выписывать бланковые чеки (чеки на любую сумму. — RT)», — заявил он.

По словам законодателя, это не говорит о том, что желание помогать «украинскому народу в (его. — RT) борьбе ослабевает».

Схожего мнения придерживается и конгрессмен-республиканец Майк Тёрнер.

«Суть в том, что нам не нужно принимать крупные предлагаемые демократами законопроекты о выделении $40 млрд, чтобы направить Украине $8 млрд», — считает он.

Как пишет газета The Washington Post, республиканцы предупредили администрацию Байдена, чтобы она ожидала «гораздо более жёсткого надзора за масштабной военной помощью», которую она предоставляет Украине. Издание назвало членов Республиканской партии «воодушевлёнными своим успехом на промежуточных выборах» и напомнило, что они получат «незначительное большинство» в нижней палате конгресса следующего созыва.

«С учётом объёмов предоставляемых нами средств мы обязаны обеспечить сторонний надзор. Мы это делаем по всему миру», — сказал в интервью изданию республиканец и член палаты представителей от штата Флорида Майк Уолтц.

Он отметил, что подобная практика используется повсеместно, в том числе в странах, «которые по индексу коррупции и прозрачности занимают намного более высокие строчки», чем Украина.

В статье также приводятся слова демократа и члена палаты представителей от штата Колорадо, в прошлом военнослужащего, а ныне — законодателя Джейсона Кроу.

«Налогоплательщики заслуживают знать, что средства идут туда, куда предназначались», — сказал он в интервью изданию.

Конгресс США

Gettyimages.ru

© Kent Nishimura

Вместе с тем газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации и законодателей сообщила, что в Белом доме «совершенно твёрдо уверены в том», что из-за ужесточения контроля за военной помощью для Киева «не окажутся в ситуации, которую Кремль может истолковать как прямое участие» США в боевых действиях.

Чек на любую сумму

Напомним, ранее ряд других республиканцев выступили также за то, чтобы помощь Киеву со стороны Вашингтона не была неограниченной. В частности, об этом сообщил 18 октября лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в интервью порталу Punchbowl News. По словам законодателя, американская помощь Киеву может быть сокращена, поскольку члены Республиканской партии не намерены содействовать киевскому режиму в неконтролируемых объёмах. Как отметил Маккарти, ввиду сложной экономической ситуации в Соединённых Штатах жители страны «не станут выписывать Украине чек на любую сумму».

Со схожей позицией выступил и конгрессмен-республиканец Келли Армстронг, заявивший в интервью американскому порталу Axios, что когда американцы наблюдают сильный рост цен на продукты, коммунальные услуги, усиливающийся миграционный кризис, то последнее, о чём они думают, — «это Украина».

На фоне заявлений республиканцев о необходимости усилить контроль над выделяемой военной помощью Киеву американские власти анонсировали ряд мер, связанных с этим вопросом.

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Так, Госдепартамент США опубликовал план, в котором Вашингтон обещает продолжить оказывать украинским властям поддержку, связанную с учётом и охраной оружия, «насколько это позволят условия безопасности». Речь, в частности, идёт о повышении способности сил безопасности на Украине и в соседних странах «вести учёт и обеспечивать сохранность своих вооружений и боеприпасов» во время их передачи, хранения и развёртывания.

Впрочем, республиканцы и после этого продолжили свои усилия, направленные на ужесточение контроля за помощью, выделяемой Киеву. Так, 18 ноября члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. О внесении соответствующего документа заявила законодатель от республиканцев Марджори Грин. По её словам, проверку должен пройти каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину. Как отметила Грин, Вашингтон потратил на нужды Киева уже $54 млрд, а если запрос Байдена конгрессу будет одобрен, эта сумма вырастет почти до $100 млрд. Как она подчеркнула, американцы заслуживают того, чтобы знать, куда уходят их деньги.

По данным Пентагона, администрация Байдена с момента прихода к власти выделила киевскому режиму военную помощь более чем на $19,7 млрд, из них не менее $19 млрд — c начала специальной военной операции России на Украине.

«Замедлит транши»

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв не исключил, что республиканцы не только будут наращивать свои меры по контролю за предоставляемой Киеву венной помощью, но и могут попытаться сократить объёмы оружейных поставок.

«Пока речь идёт лишь о политической риторике со стороны членов Республиканской партии, если не считать внесённый законопроект. Однако весной или раньше экономическая ситуация в США может значительно ухудшиться. И тогда с их стороны могут последовать более решительные действия, учитывая, что они к тому времени уже будут контролировать нижнюю палату. Сейчас же республиканцы делают вид, что ставят под контроль администрацию Байдена и её действия в рамках оказания помощи Киеву», — заявил Рогулёв в беседе с RT.

По его словам, некоторые члены Республиканской партии под предлогом коррупции на Украине могут даже предпринять попытки добиться прекращения оружейных поставок Киеву.

Американский военный и оружие для Киева

AP

© Alex Brandon

При этом Рогулёв считает, что интенсивность поставок оружия на Украину больше будет зависеть не от механизмов контроля, которых могут добиться республиканцы, а от степени истощения складских запасов Пентагона.

«Минобороны США уже стоит перед необходимостью производить вооружения в ещё больших количествах, поскольку арсенал практически исчерпан. Но это дело небыстрое, особенно когда речь идёт о создании не просто боеприпасов, а именно военной техники. Тех же противотанковых, зенитных, артиллерийских установок. Всё это требует определённого цикла производства, включая инвестиции и заказ металла. Этот цикл занимает несколько лет», — констатировал эксперт.

Впрочем, как отметил политолог-американист Малек Дудаков, среди республиканцев немало тех, кто хотел бы по собственной инициативе сократить финансовые вливания на Украину и перенаправить их на решение внутриамериканских задач.

«Речь, в частности, идёт о строительстве стены на границе с Мексикой, в тех районах, которые сейчас испытывают миграционный кризис. Если членам Республиканской партии удастся вскрыть факты коррупции на украинском направлении, это они могут использовать для того, чтобы заблокировать будущие транши Украине, использовать это в противостоянии с демократами», — заявил аналитик в комментарии RT.

Однако Дудаков напомнил, что конгресс заработает в новом составе лишь с января 2023 года, и только тогда нижнюю палату начнут контролировать члены Республиканской партии.

«Администрация Байдена уже сейчас просит конгресс одобрить запрос на более чем $37 млрд на нужды Киева, пока у демократов сохраняется большинство в обеих палатах конгресса. Запустить свой аудит республиканцы смогут только с января», — сказал аналитик.

При этом Дудаков уверен, что членам Республиканской партии в конгрессе впоследствии удастся осуществить свои планы по ужесточению контроля за выделяемой Киеву военной помощью.

«Аудит они проведут, заставят Пентагон проводить больше инспекций и вскроют какие-то коррупционные детали, попытаются их использовать против Байдена. Стоит отметить, что уже сейчас аргументы республиканцев выглядят более чем обоснованными. Фактов коррупции, связанных с поставками американского оружия на Украину, великое множество, как и фактов перепродажи вооружений на чёрном рынке», — сообщил эксперт.

Дудаков также считает, что ужесточение контроля над предоставлением военной помощи Украине от США отразится на интенсивности оружейных поставок киевскому режиму.

«Конечно, это замедлит транши и приведёт к тому, что ситуация на поле боя для Украины станет более критической, учитывая, что они очень зависимы от поставок американского оружия. Это будет оказывать негативное влияние на ситуацию для Киева», — сказал аналитик.

Однако Дудаков допустил, что Белый дом может препятствовать процессу ужесточения контроля за военной помощью для Киева.

«Администрация Байдена будет пытаться заставлять Пентагон не предоставлять ключевые документы относительно аудита и, возможно, оказывать какое-то давление, чтобы всё равно транши и поставки оружия шли на Украину. Но у конгресса и у республиканцев в нижней палате также будут возможности этому противодействовать», — заключил эксперт.