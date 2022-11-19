«Ударить по имиджу»: как республиканцы намерены проводить расследование против Байдена

Республиканская партия обнаружила доказательства «федеральных преступлений», которые якобы совершили члены семьи Джо Байдена. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джеймс Комер. По его словам, среди прочего речь идёт о сговоре, нацеленном на причинение ущерба Соединённым Штатам, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Комер утверждает, что Джо Байден был в курсе правонарушений своего сына Хантера и теперь предстоит выяснить, в какой степени 46-й глава Белого дома был задействован в «деловых операциях» Байдена-младшего. Эксперты не исключают, что республиканцы по результатам расследования могут попытаться добиться запуска процедуры импичмента. С точки зрения аналитиков, основная цель политических оппонентов Байдена — нанести ему имиджевый удар в преддверии президентских выборов 2024 года.

Республиканцы обнаружили доказательства «федеральных преступлений», совершённых, по их мнению, членами семьи президента США Джо Байдена. Об этом заявил конгрессмен и представитель Республиканской партии Джеймс Комер на своей странице в Twitter.

«Республиканцы из комитета палаты представителей США по надзору нашли доказательства того, что члены президентской семьи совершали федеральные преступления. В их числе: сговор с целью совершения преступления или причинения ущерба Соединённым Штатам; мошенничество с использованием электронных средств связи; уклонение от уплаты налогов и так далее», — написал Комер.

Ранее в интервью американскому телеканалу Newsmax он также назвал Хантера Байдена «преступником», подчеркнув, что Джо Байден был осведомлён о противоправной деятельности сына.

«Он (Хантер. — RT) виновен в семи-восьми очень серьёзных преступлениях», — заявил Комер.

До этого в Twitter конгрессмен-республиканец также отмечал, что пришло время привлечь семью Байденов к ответственности «за их тёмные делишки».

«Сегодня республиканцы из комитета по надзору предоставили то, чего американцам давно не хватало в том, что касается расследований в конгрессе: доказательства», — написал Комер.

Немногим ранее во время пресс-конференции он также утверждал, что президент Байден был активно задействован в деловых операциях за рубежом вместе со своим сыном Хантером. Комер, ссылаясь на разоблачителей, подчёркивал, что Байдены «процветали и становились миллионерами просто благодаря тому, что предлагали доступ к своей семье».

«Был ли Джо Байден напрямую задействован в деловых операциях Хантера Байдена и скомпрометирован ли он? Это предмет нашего расследования», — сказал Комер.

Заседание комитета палаты представителей США по надзору

AFP

© Andrew Harnik / POOL

«Торговля влиянием»

Напомним, 17 ноября на фоне того, что по итогам минувших выборов в конгресс республиканцы получили большинство мест в палате представителей, они опубликовали отчёт относительно роли Джо Байдена в делах его сына. В этом документе утверждается, что против главы Белого дома должно проводиться расследование.

«Президент Джо Байден участвовал в деловых предприятиях своей семьи с оппонентами Америки. Он злоупотреблял своими государственными должностями для продвижения финансовых интересов своей семьи. Ввиду этих действий президент Байден потенциально может быть подвержен влиянию, шантажу или вымогательству со стороны злонамеренных или иностранных субъектов, в том числе Коммунистической партии Китая», — говорится в отчёте, подготовленном республиканцами из комитета палаты представителей США по надзору.

Авторы документа также считают, что многочисленные вопросы, которые возникли «ввиду этой подозрительной деятельности» и так и не получили ответа, требуют дальнейшего расследования.

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«Изучение оставленного Хантером Байденом ноутбука, а также информация от разоблачителей вскрывает десятилетний период, охарактеризованный торговлей влиянием, рисками для национальной безопасности и политическим покрывательством. Члены семьи Байдена использовали свои связи с Джо Байденом для самообогащения за счёт обещаний, касающихся возможности доступа к Джо Байдену и того, чтó его будущая администрация могла бы для них сделать», — сообщается в отчёте.

Хантер Байден, в свою очередь, отрицает какую-либо причастность к противозаконной деятельности. При этом 45-й президент США Дональд Трамп утверждал, что сын нынешнего главы Белого дома получал деньги от Украины и КНР.

Стоит отметить, что и сам Трамп за время пребывания на посту президента дважды столкнулся с противодействием демократов, которые начинали вести против него расследование и даже объявляли ему импичмент.

В последний раз это произошло после того, как Трамп выступил с речью, в которой назвал итоги президентских выборов 2020 года сфальсифицированными, а позже его сторонники собрались в Вашингтоне на митинг против утверждения победы Байдена и штурмовали конгресс. Демократы выступили за импичмент Трампа, обвинив его в сознательном поощрении беспорядков. Позднее нижняя палата конгресса одобрила резолюцию, позволяющую отстранить 45-го президента США от власти по статье «Подстрекательство к мятежу». Однако спустя месяц сенат оправдал бывшего главу государства.

«Вся страна будет это обсуждать»

Аналитики не исключают, что республиканцы в текущих обстоятельствах вполне могут попытаться добиться объявления импичмента Байдену.

«СМИ сообщали, что федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента США обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия. Однако всё это идёт ни шатко ни валко, местные власти хода этому делу не дают. Но раньше роль Джо Байдена в этом всём не расследовали. Понятно, что это во многом политическая кампания, которую республиканцы постараются использовать на полную катушку», — заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT.

AP

© Patrick Semansky

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что расследование республиканцев против Байдена будет длительным и начнётся, скорее всего, в январе следующего года, когда новый состав конгресса приступит к своей работе и палата представителей де-факто перейдёт под контроль Республиканской партии.

«Этот процесс, скорее всего, будет запущен, когда республиканцы окончательно возьмут большинство в нижней палате. То, что утекло с ноутбука Хантера, действительно свидетельствует о бизнес-махинациях на Украине и в Китае, которые нарушают множество федеральных законов США. В данном случае можно ожидать гражданского расследования со стороны конгресса», — отметил эксперт.

Дудаков также допускает, что расследование может затянуться до 2024 года, когда пройдут следующие президентские выборы, в которых пообещали принять участие как Байден, так и Трамп.

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«Это станет большим публичным расследованием, вся страна будет это обсуждать. Начнутся слушания, Байдена-младшего будут вызывать для дачи показаний в конгресс. Либеральные медиа начнут интерпретировать это как охоту на ведьм», — полагает он.

По его словам, сейчас республиканцы «ведут медийную подготовку», чтобы определённым образом настроить американскую общественность к началу расследования.

«После этого они совершенно точно инициируют большое разбирательство в контексте коррупции Хантера Байдена и того, как с этим связан глава Белого дома. Данную базу республиканцы могут попытаться подвести под процедуру импичмента Байдена в следующем году. Но даже если этот механизм будет запущен, главу государства не отстранят от власти. По всей вероятности, повторится история, которая произошла с Трампом», — рассуждает Дудаков.

Схожей позиции придерживается и Юрий Рогулёв. С его точки зрения, даже если Байдену и будет объявлен импичмент, его возможное отстранение от власти могут поддержать не все конгрессмены-республиканцы.