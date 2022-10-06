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WP: федеральные агенты в США собрали доказательства для обвинения Хантера Байдена

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В США федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Окончательное решение о предъявлении обвинений должен будет принять федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, работающий со времён администрации Дональда Трампа, говорится в статье.

Расследование началось ещё в 2018 году, оно привлекло внимание Трампа во время президентских выборов 2020 года.

В июне в Министерстве обороны России сообщили, что документы структур, подотчётных Хантеру Байдену и причастных к военно-биологическим проектам на Украине, могут свидетельствовать о сокрытии прибыли и об уклонении от уплаты налогов.

В ноябре 2019 года адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

По словам Хантера Байдена, он не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

При этом Трамп утверждал, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

Вместе с тем в марте 2022 года Daily Mail выявила доказательства причастности Хантера Байдена к деятельности биолабораторий на Украине.

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