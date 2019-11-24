Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Джулиани отметил, что его заявление о наличии у него «страховки» относилось к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

«Если я исчезну, эти документы будут опубликованы», — написал адвокат в своём Twitter.

15 октября сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил в эфире телеканала ABC, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

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