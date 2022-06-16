МО России: связанные с Украиной фирмы Хантера Байдена могут уклоняться от уплаты налогов

Документы структур, подотчётных сыну президента США Хантеру Байдену и причастных к военно-биологическим проектам на Украине, могут свидетельствовать о сокрытии прибыли и об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в брифинге начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игоря Кириллова.

«Проанализированные документы подотчётных Байдену инвестиционных структур не содержат информации о выплатах бенефициарам и распределении дивидендов. С высокой долей вероятности это свидетельствует о сокрытии прибыли и является признаком реализации незаконных платёжных схем и уклонением от уплаты налогов, что является серьёзным нарушением законодательства США», — сказал он.

Речь идёт о документах, касающихся финансовой поддержки проведения работ с патогенами на территории Украины, говорится в материалах брифинга.

«Кроме того, финансирование из негосударственных источников, таких как фонд Байдена, позволяет Пентагону не отчитываться перед сенатским комитетом по бюджету о целях и результатах военно-биологических исследований на Украине, тем самым скрывая их от широкой общественности», — рассказал Кириллов.

В ноябре 2019 года адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

По словам Хантера Байдена, он не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

При этом Трамп утверждал, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

Вместе с тем в марте 2022 года Daily Mail выявила доказательства причастности Хантера Байдена к деятельности биолабораторий на Украине.