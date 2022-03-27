Сын американского президента Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден предоставлял услуги подрядчику Пентагона, который занимался биологическими проектами на Украине. Об этом свидетельствуют электронные письма сына Байдена, опубликованные Daily Mail.

Как пишет ТАСС, Хантер Байден помогал медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертельных патогенах, заключить контракт с правительством США.

Кроме того, Байден-младший сыграл ключевую роль в том, что Metabiota разрешили провести исследование патогенов всего в нескольких км от российской границы.

Отмечается, что Black & Veatch, услуги которой предоставляла Metabiota, построила несколько биологических лабораторий на Украине для изучения токсинов, передающихся по воздуху и провоцирующих смертельные инфекции.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.