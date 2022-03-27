Daily Mail выявила доказательства причастности сына Байдена к биолабораториям на Украине
Как пишет ТАСС, Хантер Байден помогал медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертельных патогенах, заключить контракт с правительством США.
Кроме того, Байден-младший сыграл ключевую роль в том, что Metabiota разрешили провести исследование патогенов всего в нескольких км от российской границы.
Отмечается, что Black & Veatch, услуги которой предоставляла Metabiota, построила несколько биологических лабораторий на Украине для изучения токсинов, передающихся по воздуху и провоцирующих смертельные инфекции.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.