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Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

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Американский лидер Джо Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.

«Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счёте, семейное решение», — приводит слова американского президента ТАСС.

По словам Байдена, его участия в следующих выборах «хотят все».

Он уточнил, что окончательное решение по поводу своего участия в предстоящих президентских выборах примет в начале следующего года.

Ранее телеканал CNN передавал, что около 54% американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов, а 46% респондентов выразили уверенность, что проводимая им политика «причиняет вред» стране.

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