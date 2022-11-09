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CNN: около 54% американских избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента

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Около 54% американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов, а 46% респондентов выразили уверенность, что проводимая им политика «причиняет вред» стране. Об этом сообщает телеканала CNN со ссылкой на данные exit poll.

Как пишет РИА Новости, 34% принявших участие в опросе испытывают злость по отношению к тому, что происходит в США.

Ранее стало известно, что на востоке США закрылись первые участки для голосования на выборах в конгресс.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.

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