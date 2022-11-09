Трамп сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах США

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, «извините, вы уже отдали голос», — приводит слова Трампа РИА Новости.

По его словам, такая ситуация наблюдается и в других городах.

В частности, в Аризоне зафиксированы сбои в устройствах для голосования в районах, где проживают в основном сторонники республиканцев.

Трамп назвал данную ситуацию «бедствием с честностью» выборов.

«Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — заключил экс-президент.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах в конгресс США будут применяться манипуляции с голосами.