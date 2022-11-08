Медведев допустил, что на выборах в конгресс США будут манипуляции с голосами
- РИА Новости
По его словам, манипуляции на выборах существуют в разных странах.
«Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в конгресс США сегодня», — приводит РИА Новости его заявление на встрече с губернаторами — кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России».
Ранее в издании The New York Times появился материал о том, что американские исследователи зафиксировали попытки России повлиять на исход выборов в конгресс США.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США, а демократы США уже начали объяснять своё поражение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отметила, что в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп.