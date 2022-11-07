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Володин: демократы США начали объяснять своё поражение

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США, а демократы США уже начали объяснять своё поражение.
Володин: демократы США начали объяснять своё поражение
  • © duma.gov.ru

«Демократы США начали объяснять своё поражение. У Байдена всё плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть. Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что неотъемлемая часть политики России — вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо.

«Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», — добавил он.

Ранее в издании The New York Times появился материал о том, что американские исследователи зафиксировали попытки России повлиять на исход выборов в конгресс США.

Американский президент Джо Байден сообщил, что оптимистично настроен перед промежуточными выборами в конгресс США, запланированными на 8 ноября.

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