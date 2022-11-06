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Опрос: голосующие будут исходить из состояния экономики США во время выборов в конгресс

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Примерно 80% американцев, участвующих на промежуточных выборах в США, намерены голосовать за республиканцев или демократов в зависимости от экономических проблем страны, говорится в совместном исследовании ABC News и The Washington Post.
Опрос: голосующие будут исходить из состояния экономики США во время выборов в конгресс
  • Gettyimages.ru

По результатам опроса 1005 респондентов авторы делают вывод, что в первую очередь избиратели будут ориентироваться на кандидатов, которые помогут справиться с проблемами в экономике.

Следующим фактором является борьба с инфляцией, эту проблему считают важнейшей 77% человек. Ещё 43% респондентов считают, что их материальное положение ухудшилось за последние два года, тогда как два года назад такую позицию выразили 20%.

Вместе с этим республиканцы обладают «значительным преимуществом в основных вопросах экономики и инфляции», пишет WP.

На промежуточных выборах в конгресс США, которые пройдут 8 ноября, изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, напоминает ИноСМИ.

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