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Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила, что в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп.
Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом она сказала в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По словам Захаровой, «сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп».

Также она назвала выборы в США внутриполитической историей. По её мнению, американским властям нужно начать говорить о темах, волнующих американских избирателей, и «перестать наконец кивать на внешний фактор в виде России».

Ранее в издании The New York Times появился материал о том, что американские исследователи зафиксировали попытки России повлиять на исход выборов в конгресс США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США, а демократы США уже начали объяснять своё поражение.

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