В США закрылись первые участки для голосования на выборах в конгресс
Об этом информирует РИА Новости.
В частности, речь идёт об избирательных штабах в Индиане и Кентукки.
Отмечается, что участки также закроются в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Флориде менее чем через час.
Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах в конгресс США будут применяться манипуляции с голосами.