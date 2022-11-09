В США закрылись первые участки для голосования на выборах в конгресс

На востоке США закрылись первые участки для голосования на выборах в конгресс, в других районах страны голосование всё ещё продолжается.

Об этом информирует РИА Новости.

В частности, речь идёт об избирательных штабах в Индиане и Кентукки.

Отмечается, что участки также закроются в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Флориде менее чем через час.

Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах в конгресс США будут применяться манипуляции с голосами.