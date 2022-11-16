«Ожидает очень напряжённая борьба»: Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы в 2024 году. По словам Трампа, в годы его президентства Америка процветала, а Джо Байден привёл страну в упадок. Байден подчеркнул, что у него нет какой-либо реакции на выдвижение Трампа. При этом ранее президент США сообщил, что намерен баллотироваться на второй срок. Эксперты отмечают, что политическая ситуация в США значительно изменилась и на президентских выборах Дональда Трампа ждёт нелёгкая борьба и новые соперники внутри партии.

Экс-президент США Дональд Трамп официально объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году.

«Чтобы вернуть Америке былые славу и величие, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединённых Штатов», — сообщил Трамп сторонникам во время выступления в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

При этом на сайте федеральной избирательной комиссии США был опубликован документ, в котором указывалось, что Трамп подал заявку на выдвижение в качестве кандидата на пост президента США для участия в выборах в 2024 году.

В своём обращении Трамп заявил, что сегодня Соединённые Штаты переживают упадок после небывалого процветания в его президентство.

«Под нашим руководством мы были великой и славной нацией. Но сейчас мы переживаем упадок. Мы угасающая нация», — подчеркнул миллиардер.

Республиканец напомнил о высоких ценах на бензин, южной границе США, через которую в страну практически беспрепятственно попадает огромное количество нелегалов и наркотиков, а также о возросшем уровне преступности.

По его словам, «упадок Америки навязан Байденом и леворадикальными безумцами, которые губят эту страну».

Напомним, Дональд Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году демократу Джо Байдену. Миллиардер продолжает настаивать, что он одержал победу, а результаты голосования были подтасованы.

Попытки Трампа доказать фальсификации на выборах в судах и оспорить победу Байдена закончились неудачей.

Повторение пройденного

Действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на заявление Трампа об участии в выборах 2024 года.

При этом ранее на официальной странице Байдена в Twitter появилась публикация о том, что «Дональд Трамп подвёл Америку». В ней также содержалось видео с перечнем экономических и социальных проблем, к которым, по мнению демократов, привело правление Трампа.

Джо Байден 9 ноября заявил, что думает над тем, выдвигать ли свою кандидатуру на второй президентский срок. Об этом он сообщил после промежуточных выборов в конгресс США, на которых его партии удалось сохранить контроль над сенатом и не дать республиканцам получить значительное преимущество в палате представителей.

Президент США демократ Джо Байден

AP

© Dita Alangkara

«Думаю, все хотят, чтобы я баллотировался», — сказал Байден журналистам.

При этом уточнил, что «нам ещё предстоит это обсудить», имея в виду членов своей семьи.

По его словам, об окончательном решении он может сообщить «в начале следующего года». Однако в том же ответе на соответствующий вопрос журналиста Байден заявил, что намерен принять участие в выборах 2024 года.

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«Мы намерены баллотироваться вновь. И это намерение не зависело от исхода промежуточных выборов», — заявил Байден.

Напомним, что Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США — 20 ноября ему исполнится 80 лет. Американские СМИ, политики и представители экспертного сообщества неоднократно указывали, что у Байдена наблюдаются возрастные когнитивные нарушения уже сейчас и он не сможет эффективно исполнять обязанности главы государства, если пойдёт на второй срок.

Стоит отметить, что Джо Байден является одним из самых непопулярных президентов в современной политической истории США. Так, согласно результатам социологического опроса Reuters/Ipsos, проведённого перед промежуточными выборами 8 ноября, его деятельность на посту главы государства не одобряют 57% американцев.

В свою очередь, по данным агрегатора соцопросов и рейтингов FiveThirtyEight, по состоянию на 15 ноября деятельность Байдена на посту президента не одобряют 53,3% американцев.

При этом Байден не пользуется популярностью и среди некоторых демократов. Так, глава демократической НКО RootsAction Норман Соломон сообщил газете The New York Times, что личность Джо Байдена негативно влияет на популярность Демпартии.

«Избиратели предотвратили катастрофу на промежуточных выборах вопреки Байдену, а не благодаря ему. По сути, к 2024 году он обещает стать обузой для партии и её перспектив», — цитирует его издание.

Переменчивая ситуация



Повторное выдвижение Трампа в кандидаты в президенты было ожидаемым. Однако политическая ситуация в США с 2015 года претерпела изменения, и ему уже не удастся легко заручиться поддержкой всей Республиканской партии, заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

«Республиканцев ждут напряжённые праймериз, а у Трампа в этот раз не будет лёгкой победы. Очевидной альтернативой Трампу является нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. По данным опросов, он идёт вровень с Трампом по поддержке республиканцев или даже обходит его в некоторых штатах. Если он также решит принять участие в выборах 2024 года, то Трампа ожидает очень напряжённая борьба. Кроме того, экс-президенту, скорее всего, бросят вызов и другие республиканцы», — рассказал эксперт.

Избирательный участок в США

AFP

© Gregg Newton

При этом Малек Дудаков считает, что Байден может и отказаться от повторного участия в выборах.

«Байден пока об этом говорит только риторически. Он делает эти заявления, чтобы не превратиться в хромую утку и не дестабилизировать свою администрацию. Возможно, в следующем году он объявит, что не пойдёт на второй срок из-за проблем со здоровьем. Внутри Демпартии говорят, что нужен человек более молодой и перспективный. Но если Байден откажется от участия в выборах, то у демократов также будет напряжённая борьба», — пояснил собеседник RT.

Заявление Трампа о выдвижении звучит не так триумфально в контексте недавно прошедших промежуточных выборов в конгресс, на которых республиканцам не удалось одержать убедительной победы, а многие поддержанные Трампом политики в ключевых штатах проиграли, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«Он не очень удачно руководил своими сторонниками в Республиканской партии на этих выборах. Ожидалась так называемая красная волна, которая сметёт демократов в конгрессе и обеспечит плацдарм для возвращения президента в Белый дом. Однако демократы, вероятно, сумеют сохранить за собой сенат, а республиканцам удалось получить лишь небольшое преимущество в палате представителей», — пояснил собеседник RT.

Дональд Трамп по-прежнему является одним из самых популярных республиканцев со своим преданным электоратом, однако его кандидатура уже не так привлекательна для партии, считает Владимир Брутер.

«На него много компромата, и он раскалывает республиканцев изнутри, фактически создавая свою собственную партию внутри партии. Кроме того, у него уже тоже достаточно преклонный возраст (Дональду Трампу в 2024 году исполнится 78 лет. — RT), что также не идёт ему на пользу», — отметил собеседник RT.

Несмотря на очевидные возрастные проблемы Джо Байдена, он является единственной приемлемой для всей Демпартии компромиссной фигурой, отмечает Владимир Брутер.

Дональд Трамп и Меланья Трамп

AP

© Rebecca Blackwell

«Байден устраивает и широкие массы электората Демпартии, а также её элиту и закулису. Он единственный подконтрольный демократическому истеблишменту политик, имеющий определённый опыт и вес, который может не допустить победы на праймериз случайного кандидата. При этом он будет очень контролируем как президент и будет подписывать всё, что требуется», — рассказал политолог.

Однако следует помнить, что до 2024 года могут произойти самые различные события и сложиться новые политические конфигурации, которые могут повлиять на шанс того или иного кандидата на выборы президента США, подчеркнул Владимир Брутер.

«Может поменяться множество факторов: экономическая ситуация, мировые цены на энергоносители и продовольствие, инфляция, ситуация на Украине, отношения США с Китаем и Турцией. Всё это может в той или иной степени повлиять на ситуацию на президентских выборах 2024 года. Однако главным фактором, который будет определять ситуацию, станет улучшение или ухудшение экономического положения среднего класса США», — заключил эксперт.