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Республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья Байдена в бизнес-схемах

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Республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья президента США Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности. Об этом заявил республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер.
Республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья Байдена в бизнес-схемах
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«Это расследование будет на верхней позиции в списке наших приоритетов... Расследование в отношении Джо Байдена, президента США, и почему он врал американскому народу о знании об участии его семьи в международных бизнес-схемах», — сказал журналистам Комер, слова которого приводит РИА Новости.

В частности, расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег.

Расследование может коснуться сына президента — Хантера Байдена.

В июне в Министерстве обороны России сообщили, что документы структур, подотчётных Хантеру Байдену и причастных к военно-биологическим проектам на Украине, могут свидетельствовать о сокрытии прибыли и об уклонении от уплаты налогов.

В ноябре 2019 года адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

По словам Хантера Байдена, он не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

При этом Трамп утверждал, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

В марте 2022 года Daily Mail выявила доказательства причастности Хантера Байдена к деятельности биолабораторий на Украине.

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