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Байден поздравил республиканцев с получением большинства мест в палате представителей США

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Президент США Джо Байден поздравил членов Республиканской партии, которые по итогам промежуточных выборов получили большинство мест в палате представителей.

«Я поздравляю лидера (республиканцев Кевина. — RT) Маккарти с победой республиканцев в Палате представителей и готов работать с республиканцами Палаты представителей, чтобы добиться результатов», — заявил он.

По словам Байдена, прошедшие выборы показали силу и устойчивость американской демократии. 

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти ранее высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

По данным CNN, Республиканская партия США взяла под контроль палату представителей, набрав 218 мест.

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