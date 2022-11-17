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CNN: республиканцы лидируют по количеству мест в палате представителей США

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Республиканская партия США взяла под контроль палату представителей в конгрессе, набрав 218 мест, следует из прогноза CNN.

«Республиканцы получат контроль над Палатой представителей, достигнув порога в 218 мест — необходимого большинства», — говорится в сообщении телеканала.

В активе у демократов 208 мест, не распределены ещё девять.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти ранее высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

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