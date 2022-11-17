CNN: республиканцы лидируют по количеству мест в палате представителей США
«Республиканцы получат контроль над Палатой представителей, достигнув порога в 218 мест — необходимого большинства», — говорится в сообщении телеканала.
В активе у демократов 208 мест, не распределены ещё девять.
8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.
Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти ранее высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.