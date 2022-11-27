«Практически исчерпали свои ресурсы»: как Запад намерен продолжить поставки оружия Украине

Польша, Литва и Бельгия наращивают военную помощь Украине. Так, Варшава и Вильнюс в совместном заявлении с киевскими властями выразили готовность продолжать поставки военной техники и вооружений, а также углублять сотрудничество в сфере развития оборонно-промышленного потенциала. Брюссель, в свою очередь, пообещал передать Киеву десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации и применения химического или бактериологического оружия. Кроме того, королевство обеспечит подготовку военных ВСУ. Впрочем, по мнению экспертов, в обозримой перспективе импорт западных вооружений на Украину сократится, поскольку арсеналы европейских стран уже значительно опустели.

Польша и Литва выразили готовность продолжать поставлять Украине военную технику и вооружение, а также углублять сотрудничество в сфере развития оборонно-промышленного потенциала. Об этом говорится в совместном заявлении трёх стран, опубликованном на сайте украинского правительства.

«Подтвердили дальнейшую важность трёхстороннего сотрудничества в таких отраслях, как военное и оборонное сотрудничество с использованием потенциала НАТО и ЕС, где неотъемлемую роль играют объединённые военные подразделения бригадного уровня Литвы, Польши и Украины (LitPolUkrBrig), названные в честь гетмана великого Константина Острожского», — говорится в сообщении.

В заявлении также подчёркивается важность дальнейшего укрепления военной поддержки Украины.

«Выразили приверженность совместно с партнёрами поднять вопрос обеспечения поставок оборонительного оснащения на Украину, продолжать поставки Украине военного оснащения и вооружений и углублять сотрудничество в сфере развития нашего оборонно-промышленного потенциала», — отмечается в заявлении.

Бельгия, в свою очередь, пообещала поставить Киеву десять подводных беспилотников ECA Robotics, позволяющих идентифицировать любые подводные угрозы — от мин до шпионских средств. Об этом сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir. Уточняется, что эти образцы будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов. Пообещал Брюссель направить Киеву и две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации и применения химического или бактериологического оружия.

«Наша помощь эффективна и дополняет помощь других стран. Она соответствует тому, что просит у нас Украина. Кроме того, техника, которую мы отправляем, в рабочем состоянии. Это не старьё, от которого мы таким образом избавляемся. Помощь Украине является для нас приоритетом», — заявила Дедондер.

Министр также объявила, что бельгийские власти обеспечат подготовку военных для украинской армии.

Натовские поставки

Напомним, что, помимо Бельгии, Польши и Литвы, оружие Киеву активно поставляют и другие страны НАТО. Однако рекорд здесь установили США, которые с момента прихода к власти администрации Джо Байдена выделили Украине оборонную помощь на $19,7 млрд.

Последний оружейный транш Вашингтона на сумму $400 млн включал боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, сюда вошли и 150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам.

ПВО NASAMS

Gettyimages.ru

© Michel Porro

Ещё один крупный донор военной помощи для киевского режима — Великобритания. Как заявил премьер-министр страны Риши Сунак, за год Соединённое Королевство потратило на эти цели £2,3 млрд. При этом он пообещал, что Лондон и дальше будет оказывать поддержку Украине, анонсировав масштабный пакет помощи, который преимущественно состоит из средств противовоздушной обороны. Как уточнили в канцелярии премьера, речь идёт о 125 зенитных орудиях, а также спецсредствах для укрепления ПВО и борьбы с беспилотниками, на что Британия выделит £50 млн (не менее $60 млн).

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу нужно расширять поставки оружия на Украину, чтобы установить «приемлемый мир» с Россией. По его словам, подходящие Украине условия мира зависят только от успехов «на поле боя».

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Впрочем, на следующий день глава делегации Украины на Парламентской ассамблее НАТО украинский депутат Егор Чернев заявил, что в блоке ощущается истощение оружия и боеприпасов для ВСУ. По его словам, Брюссель проводит аудит и ревизию имеющихся средств, чтобы «найти остатки на складах». Как отметил Чернев, альянс позволил своим участникам не следовать обязательным нормам наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов Украине.

При этом многое из того, что поставляется Киеву, выходит из строя, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди официальных американских и украинских лиц.

«Украинские войска ежедневно выпускают тысячи разрывных снарядов по российским целям, применяя высокотехнологичные орудия, предоставленные Соединёнными Штатами и их союзниками. Но после месяцев чрезмерных нагрузок эти вооружения изнашиваются, повреждаются или уничтожаются в бою, и десятки единиц удаляются с поля боя на ремонт», — пишет издание.

Газета также сообщила, что из примерно 350 переданных Киеву гаубиц западного производства «одна треть постоянно выведена из строя».

«Капля в пустыне»

Как пояснили эксперты, высокоточные удары ВС РФ по военной инфраструктуре на Украине и уничтожение западной техники российскими военными привели к тому, что помощь Запада «очень быстро рассасывается».

«Это капля в пустыне. Оружейные поставки Киеву просто увеличивают количество смертей, каких-то же значительных продвижений на поле боя за счёт этого не добиться. Более того, страны НАТО практически исчерпали свои ресурсы и начинают выкачивать вооружение и военную технику уже не со складов, а из войсковых хранений, даже из воинских частей», — заявил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, уже сейчас транши западного оружия значительно сократились.

«Поставки ограниченны. Они не перенасыщают армию Украины значительными объёмами боеприпасов, наступательной техники. Всё делается для того, чтобы украинская армия просто как можно дольше участвовала в конфликте», — отметил аналитик в комментарии RT.

Поставка американского оружия на Украину

AFP

© GENYA SAVILOV

Кнутов также полагает, что на сегодняшний день арсеналы европейских стран уже порядочно опустели.

«Единственная страна, которая готова поставлять на Украину оружие в большом количестве, — это США, ВПК которых гораздо мощнее европейского: восполнение арсенала американской армии может занять от трёх до пяти лет», — рассказал эксперт.

При этом он обратил особое внимание на планы Бельгии направить Украине две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации и применения химического или бактериологического оружия.

«Это связано с тем, что Киев, по всей видимости, вскоре попытается изобразить, что Россия якобы собирается применить против Украины тактическое ядерное оружие, хотя готовит провокацию именно украинская сторона. Речь, напомню, ещё до спецоперации шла о создании Киевом «грязной бомбы». Чтобы провокация украинского режима состоялась, ему нужны мобильные лаборатории, позволяющие определить уровень радиации, характер заражения, его интенсивность», — отметил аналитик.

В свою очередь, Алексей Подберёзкин связывает грядущие поставки мобильных лабораторий для контроля уровня радиации с возможными намерениями Киева организовать подрыв хранилищ ядерных отходов.

«Это будет действительно опасно, поскольку ядерных отходов на территории Украины накопилось огромное количество. Если Киев пойдёт на это, то заражению может быть подвергнута не только значительная часть Украины, но и европейская часть России, вся Восточная Европа», — рассуждает эксперт.

Подберёзкин также считает тревожной тенденцией планы Бельгии поставить Украине подводные беспилотники.

«Всё это может привести к ещё большему обострению ситуации», — считает аналитик.

В то же время, с его точки зрения, общий объём поставок стран НАТО военной помощи Киеву со временем будет сокращаться.