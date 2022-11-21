Рецессия и забастовки: почему Лондон продолжает помогать Киеву во время обострения кризиса в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что объём британской военной помощи Украине составил £2,3 млрд. При этом он подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать поддержку киевскому режиму. В частности, британские власти анонсировали передачу Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредств для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Стоит отметить, что Сунак выступил с такими заявлениями на фоне колоссальных экономических проблем в самом королевстве. По мнению экспертов, несмотря на растущее количество внутренних сложностей в стране, включая рецессию, Лондон по-прежнему концентрирует внимание на украинском вопросе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, побывавший с необъявленным визитом в Киеве, заявил во время пресс-конференции, что объём британской военной помощи Украине только в этом году составил £2,3 млрд ($2,74 млрд). «То же самое мы сделаем и в следующем году», — пообещал британский премьер.

«Я горжусь тем, что Великобритания поддерживает Украину с самого начала. И позвольте мне заявить, что Соединённое Королевство и наши союзники будут поддерживать страну и дальше», — сказал Сунак.

По его словам, Великобритания предоставит киевскому режиму новый масштабный пакет противовоздушной помощи.

«Сегодня мы объявляем о предоставлении новых средств ПВО, в том числе зенитных орудий, радаров и оборудования для борьбы с БПЛА, а также о наращивании гуманитарной помощи на грядущую холодную и суровую зиму», — сообщил Сунак, не уточнив сроков предоставления Украине указанного пакета.

Позднее в канцелярии британского премьера заявили, что речь идёт об оборонной помощи объёмом £50 млн ($59,44 млн), который включает в себя 125 зенитных орудий и оборудование «для противодействия смертоносным беспилотникам», в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

«Премьер-министр также подтвердил выделение £12 млн ($14,28 млн) Всемирной продовольственной программе и £4 млн ($4,76 млн) Международной организации по миграции. Данные средства будут направлены на предоставление генераторов, убежищ, мобильных поликлиник и восстановление водоснабжения (на Украине. — RT). Великобритания также передаёт десятки тысяч комплектов снаряжения на чрезвычайно холодную погоду для экипировки украинских военнослужащих», — добавили в канцелярии.

Кроме того, Великобритания определила первые восемь объектов строительства, которые поддержит Департамент гарантий экспортных кредитов, чтобы помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру и «заложить фундамент для оздоровления экономики страны».

«Это шесть мостов и два жилых комплекса, в том числе жилая застройка в Буче, рассчитанная на проживание приблизительно 2250 человек», — отметили в канцелярии британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев

© Пресс-служба президента Украины

Несмотря на внутренние сложности

Между тем в самой Великобритании, которая намерена продолжить финансировать Украину, наблюдаются колоссальные внутренние проблемы. Тот же Риши Сунак, вступив в должность 25 октября, признал, что его страна переживает глубокий экономический кризис и правительству предстоит принять «сложные решения».

Позднее, в начале ноября, глава Банка Англии Эндрю Бейли во время пресс-конференции в Лондоне заявил, что у страны нет способов безболезненно и с минимальными потерями выйти из текущего кризиса.

Кроме того, по данным британской газеты Daily Mail, «в британской казне нашли чёрную дыру в £50 млрд ($59,5 млрд), которую (премьер-министр Риши. — RT) Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить». В связи с этим не исключено, что власти Великобритании значительно урежут объём помощи украинским беженцам, сообщает издание.

При этом глава Минфина Великобритании Джереми Хант выступил 12 ноября с заявлением, что это якобы Россия виновата в том, что в экономике королевства наступила рецессия.

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Между тем из-за внутренних проблем правительство Великобритании вынуждено перейти в режим жёсткой экономии. Так, согласно исследованию транспортного профсоюза RMT, компания Network Rail, владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, крайне далека от выполнения собственных целей по электрификации железных дорог на фоне того, как власти страны «внедряют меры жёсткой экономии и организуют упадок» британских железных дорог.

Позднее профсоюз сообщил о забастовках начальников поездов железнодорожной пассажирской компании Avanti, которые недовольны «нарушением баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью» из-за заметного сокращения количества выходных дней и изменений графика работы без своевременного уведомления.

Профсоюз RMT также сообщил о забастовке работников автобусных парков в Сомерсете и Корнуолле из-за не устраивающей их оплаты и условий труда.

Кроме того, RMT информировал о сокращении 600 должностей работников станций лондонского метрополитена. Как уточнили в профсоюзе, управляющая компания также ввела новый распорядок работы, «что сулит увеличение нагрузки» на персонал.

«Умалчивая об истинных причинах»

Как отметила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с RT, несмотря на растущее количество внутренних проблем в Великобритании, Лондон по-прежнему концентрирует внимание на украинском вопросе, не учитывая интересы собственных граждан.

«Поддержка и помощь Украине — это ключевой пункт повестки британского правительства. И он останется таковым, несмотря на колоссальные трудности внутри королевства, поскольку Риши Сунак как премьер-министр, чьи позиции в партии тори нестабильны, не будет рисковать и отказываться от намеченного его предшественниками курса. Это стало бы просто политическим самоубийством — идти против этого мейнстрима. По этой причине Сунак подчёркивает, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву», — пояснила эксперт.

При этом Годованюк считает, что на уровне заявлений Сунак сохранит риторику о поддержке Украины, но на деле средства для помощи Киеву «изыскиваться будут крайне сложно».

«Это нанесёт ещё больший ущерб ряду направлений внутренней политики Великобритании. Однако у действующего премьера, даже если бы он и захотел, нет никакого поля для манёвра, чтобы заявить, что эта поддержка будет сокращена», — сказала аналитик.

Противотанковый ракетный комплекс MBT-NLAW

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© Alex Chan Tsz Yuk

По словам Годованюк, Лондон в своём стремлении противостоять Москве за счёт поддержки киевского режима абсолютно не учитывает интересы собственных граждан.

«То же можно сказать и об огульной санкционной политике в отношении России, которая негативно отражается на британской экономике, находящейся сейчас в плачевном состоянии. При этом Лондон необоснованно обвиняет во внутриполитических проблемах экономического характера Россию — РФ для Запада сейчас является главным «мальчиком для битья». В то время как средства, которые выделяются Украине, могли бы быть потрачены в интересах собственных налогоплательщиков», — отметила эксперт.

По её мнению, Великобритания, уже вошедшая в рецессию и вынужденная следовать политике серьёзной экономии в ряде госсекторов, не сможет выйти из острого кризиса вплоть до 2024 года.

«И Лондон продолжит винить во всех своих экономических бедах именно РФ, в то время как на самом деле текущий кризис был вызван сразу комплексом обстоятельств: постбрекситовскими пертурбациями в британской экономике, пандемией, введением антироссийских санкций. Великобритания сама себе выстрелила в ногу, а теперь в этом обвиняет РФ, умалчивая об истинных причинах», — заявила аналитик.

Схожей позиции придерживается и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, попытка Лондона списать свои промахи во внутренней политике на Москву — это «очень примитивная уловка».

«Британские власти пытаются представить ситуацию для своих граждан таким образом, что проблемы в стране — это результат не их политики и курса, а якобы действий России. Всё это для пущей убедительности сопровождается антироссийской риторикой. Они хотят переложить всю ответственность на РФ — своего, как они считают, внешнего врага», — заявил эксперт в беседе с RT.

Блохин также полагает, что Лондон, несмотря на разрастающиеся трудности внутри страны, не откажется от помощи Киеву.

«Вся эта поддержка встраивается в общий курс Запада по сдерживанию России. Здесь Великобритания выступает лишь как одна из стран, которая хочет нанести РФ стратегическое поражение на Украине», — отметил аналитик.

При этом из-за игнорирования интересов собственных граждан в Великобритании могут усилиться протестные настроения, считает Блохин.

«Однако правительство подавит волнения. Возможно даже применение грубой силы. Политический истеблишмент в Великобритании понимает, что если демонстрации вовремя не погасить, то действующие элиты могут потерять своё господствующее положение», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Годованюк считает, что забастовочное движение и недовольство населения будут расти, что в перспективе с большой долей вероятности выльется в смену правящей партии.

«Скорее всего, произойдёт так, что на следующих парламентских выборах консерваторы не смогут набрать большинство и будут не в состоянии сформировать правительство, а значит, закончится эра правления тори», — заключила эксперт.