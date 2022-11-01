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Политолог Бальбек назвал Великобританию «традиционно русофобской» страной

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Полина Полетаева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что она ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».
Политолог Бальбек назвал Великобританию «традиционно русофобской» страной
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

«Думаю, никакой реакции Лондона не последует, это традиционно русофобская страна, и они не пожелают отчитываться перед своими противниками. Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил английское правительство», — считает собеседник RT.

По его мнению, официальный Лондон отвечает на вопросы, «лишь когда ему это нужно».

«Сейчас запустят вброс, мол, русские это сами придумали, а у Лиз Трасс даже телефона нет, у секретаря просит. Так что я бы не придавал значения поведению англичан, они не изменятся в лучшую сторону. Впрочем, это хороший пример нам — делай что нужно для страны и игнорируй скандалы, это позиция сильного», — заключил Бальбек.

Ранее Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».

Она отметила, что ответа Лондона ожидают «миллионы людей по всему миру».

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что Трасс якобы могла отправить сообщение Блинкену после ЧП на «Северных потоках».

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