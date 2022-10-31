В Кремле назвали публикацией жёлтой прессы статью о взломе телефона Трасс агентами России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал статью о том, что личный телефон Лиз Трасс был взломан якобы российскими агентами, когда она находилась на посту министра иностранных дел Великобритании.

«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьёзные, а к подобным публикациям мы относимся, как к такой, знаете, жёлтой прессе», — сказал Песков.

Либеральные демократы и Лейбористская партия призвали правительство Великобритании провести немедленное расследование, после того как появилась информация о взломе личного телефона бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс летом взломали хакеры.