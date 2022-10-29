Daily Mail: телефон экс-премьера Британии Трасс взломали хакеры
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По данным издания, к взлому могут быть причастны российские хакеры.
«Они (хакеры. — RT) получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками», — говорится в сообщении.
Кроме того, в «чужие» руки попали переговоры с высокопоставленными международными министрами иностранных дел о ситуации вокруг Украины, включая подробные обсуждения поставок оружия.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.