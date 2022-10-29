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Daily Mail: телефон экс-премьера Британии Трасс взломали хакеры

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Личный телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс летом взломали хакеры. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Daily Mail: телефон экс-премьера Британии Трасс взломали хакеры
  • Gettyimages.ru

По данным издания, к взлому могут быть причастны российские хакеры.

«Они (хакеры. — RT) получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками», — говорится в сообщении.

Кроме того, в «чужие» руки попали переговоры с высокопоставленными международными министрами иностранных дел о ситуации вокруг Украины, включая подробные обсуждения поставок оружия.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.

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