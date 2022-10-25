РКН: число атак на информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза

Количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«С начала специальной военной операции на Украине количество значимых атак на российскую информационную структуру выросло в 4,5 раза», — приводит его слова РИА Новости.

Липов рассказал, что ещё в 2014 году начались работы по повышению защищённости российских сетей и национального сегмента интернета.

Ранее зампред Банка России Герман Зубарев заявил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.

Также сообщалось, что украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на сайт главы Донецкой Народной Республики.