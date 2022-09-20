На сайт главы ДНР совершили крупную кибератаку
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Об этом сам глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.
«Реакция со стороны Украины уже есть, самая простейшая: они атакуют просто сайт главы ДНР. Такой по масштабу DDoS-атаки не было вообще никогда», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный сайт Службы безопасности Украины оказался недоступен пользователям начиная с раннего утра вторника 20 сентября. В разговоре с RT руководитель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что к выходу из строя сайта СБУ могут быть причастны российские хакеры.