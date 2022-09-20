Эксперт: к выходу из строя сайта СБУ могут быть причастны российские хакеры
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В разговоре с RT руководитель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что к выходу из строя сайта СБУ могут быть причастны российские хакеры.
«Судя по 502-й ошибке, это именно DDoS, здесь сложно что-то представить другое. Кто мог бы стоять за этим? Подозреваю, что какая-то группа в России. Атака довольно сильная. И, хотя мощность не замерена ещё, полагаю, что может продержаться несколько дней», — прокомментировал Бедеров.
По данным сервиса DownForEveryoneOrJustMe, сайт СБУ недоступен глобально всем пользователям.
Ранее представитель российской хакерской группировки RaHDIt заявил, что в результате проведённой в марте кибератаки было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов, выведены из строя почтовые серверы, что привело к потере управления и связи.