Эксперт: к выходу из строя сайта СБУ могут быть причастны российские хакеры

Официальный сайт Службы безопасности Украины (СБУ) оказался недоступен пользователям начиная с раннего утра вторника 20 сентября. При попытке зайти на главную страницу либо в профильные разделы портала система выдаёт ошибку 502 или переходит в режим постоянного обновления.

В разговоре с RT руководитель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что к выходу из строя сайта СБУ могут быть причастны российские хакеры.

«Судя по 502-й ошибке, это именно DDoS, здесь сложно что-то представить другое. Кто мог бы стоять за этим? Подозреваю, что какая-то группа в России. Атака довольно сильная. И, хотя мощность не замерена ещё, полагаю, что может продержаться несколько дней», — прокомментировал Бедеров.

По данным сервиса DownForEveryoneOrJustMe, сайт СБУ недоступен глобально всем пользователям.

Ранее представитель российской хакерской группировки RaHDIt заявил, что в результате проведённой в марте кибератаки было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов, выведены из строя почтовые серверы, что привело к потере управления и связи.