Хакер группировки RaHDIt: в марте было взломано более 700 сайтов украинских госорганов

Хакер из российской группировки RaHDIt заявил, что в результате проведённой в марте кибератаки было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов.

«В начале марта нами было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все серверы были отключены», — приводит его слова РИА Новости.

Мужчина рассказал, что в результате атаки были отключены почтовые серверы, что привело к потере управления и связи.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности своей работы.