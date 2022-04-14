Лавров: МИД будет делать всё возможное для противодействия киберугрозам
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«МИД не остаётся в стороне от общей тенденции... Будем делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности в рамках внешнеполитического ведомства в целях эффективного противодействия киберугрозам, которые заметно возросли», — сказал он в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.
Она также сообщила о том, что телефонные террористы из США, Украины и Польши блокируют работу российских дипломатов.