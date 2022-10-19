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В ЦБ России заявили о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки

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Зампред Банка России Герман Зубарев заявил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.
В ЦБ России заявили о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Как он отметил, выступая на форуме «Цифротех», количество DDoS-атак на финансовые организации в России в третьем квартале выросло вдвое.

«Сейчас, в настоящее время, ситуация стабильно напряжённая. По предварительным данным, за третий квартал этого года, если сравнивать его с третьим кварталом 2021 года, рост DDoS-атак мы наблюдаем в два раза и на четверть примерно выросли атаки с использованием вредоносного программного обеспечения», — цитирует его РИА Новости.

Зубарев добавил, что в нынешнем году финансовые организации в стране столкнулись с беспрецедентным количеством кибератак, в марте и мае фиксировался кратный рост — до 20 и более раз.

Ранее украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на сайт главы Донецкой Народной Республики.

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