В ЦБ России заявили о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки

Зампред Банка России Герман Зубарев заявил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.

Как он отметил, выступая на форуме «Цифротех», количество DDoS-атак на финансовые организации в России в третьем квартале выросло вдвое.

«Сейчас, в настоящее время, ситуация стабильно напряжённая. По предварительным данным, за третий квартал этого года, если сравнивать его с третьим кварталом 2021 года, рост DDoS-атак мы наблюдаем в два раза и на четверть примерно выросли атаки с использованием вредоносного программного обеспечения», — цитирует его РИА Новости.

Зубарев добавил, что в нынешнем году финансовые организации в стране столкнулись с беспрецедентным количеством кибератак, в марте и мае фиксировался кратный рост — до 20 и более раз.

Ранее украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на сайт главы Донецкой Народной Республики.