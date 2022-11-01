Захарова: Москва ждёт ответа Лондона о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»
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«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами It's done («С ним покончено»)?» — написала Захарова в Telegram.
Она отметила, что ответа Лондона ожидают «миллионы людей по всему миру».
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что Трасс якобы могла отправить сообщение Блинкену после ЧП на «Северных потоках».
29 октября газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс летом взломали хакеры.
Либеральные демократы и Лейбористская партия призвали правительство Великобритании провести немедленное расследование, после того как появилась информация о взломе личного телефона Трасс.