Захарова: Москва ждёт ответа Лондона о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».

«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами It's done («С ним покончено»)?» — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что ответа Лондона ожидают «миллионы людей по всему миру».

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что Трасс якобы могла отправить сообщение Блинкену после ЧП на «Северных потоках».

29 октября газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс летом взломали хакеры.

Либеральные демократы и Лейбористская партия призвали правительство Великобритании провести немедленное расследование, после того как появилась информация о взломе личного телефона Трасс.