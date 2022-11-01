Узнать больше

Захарова: Москва ждёт ответа Лондона о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».
Захарова: Москва ждёт ответа Лондона о сообщении Трасс после ЧП с «Северными потоками»
  • © МИД России

«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами It's done («С ним покончено»)?» — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что ответа Лондона ожидают «миллионы людей по всему миру».

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что Трасс якобы могла отправить сообщение Блинкену после ЧП на «Северных потоках».

29 октября газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс летом взломали хакеры.

Либеральные демократы и Лейбористская партия призвали правительство Великобритании провести немедленное расследование, после того как появилась информация о взломе личного телефона Трасс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить