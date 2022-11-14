«Патовая ситуация»: почему на Западе заявили об отсутствии давления на Украину по вопросу переговоров с Россией

В Лондоне не намерены оказывать давление на Киев по вопросу переговоров с Россией. Об этом сообщил глава штаба обороны Вооружённых сил Соединённого Королевства Тони Радакин. Ранее аналогичное заявление сделали в Госдепе США. Между тем киевский режим выдвигает неприемлемые для возобновления диалога с Москвой предварительные условия. Эксперты, в свою очередь, считают, что результативность двусторонних российско-украинских переговоров будет невысокой, поскольку центры принятия стратегических решений находятся на Западе.

Великобритания не собирается давить на Киев в вопросе переговоров с Москвой. Об этом в интервью BBC заявил глава штаба обороны вооружённых сил королевства Тони Радакин. По его словам, решение по диалогу с Москвой находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского.

«Такие решения — за президентом Зеленским. Я полагаю, мы ясно дали понять, что поддерживаем Украину. Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров», — сказал Радакин.

12 ноября аналогичное заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, представив журналистам итоги переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Камбодже.

«Государственный секретарь (Блинкен. — RT) вновь повторил, что решение касательно сроков и содержания любых переговорных процессов остаётся за Украиной», — отметил Прайс.

Вдобавок в тот же день постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщила, что условия переговоров должен выбрать сам Зеленский.

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При этом Лондон и Вашингтон придерживаются собственного взгляда на возможные переговоры и их условия. Так, 13 ноября в эфире Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не видит причин для прекращения огня. По мнению главы военного ведомства королевства, сейчас ситуация на фронте «складывается в пользу Украины».

«В конечном счёте Украина захочет (вести переговоры с РФ. — RT) с позиции силы… Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия. — RT)», — приводит слова Уоллеса ТАСС.

В Вашингтоне же признают право Киева на диалог, но при этом США рассчитывают, что ситуация для ВСУ на театре военных действий улучшится, что упрочит их позиции за столом переговоров. Об этом, в частности, 12 ноября в беседе со СМИ заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как отметил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, говоря о праве Киева на суверенные решения, Вашингтон и Лондон «самоустраняются» от перспектив дипломатического урегулирования.

«США и Великобритания заявляют, что у Киева есть все полномочия для решений по переговорам с Москвой. Возможно, украинское руководство действительно имеет какой-то простор для действий на дипломатическом фронте. Однако всем понятно, где находятся реальные центры принятия стратегических решений. На мой взгляд, от переговоров с украинскими властями, если они и состоятся, толк будет небольшой», — пояснил Козюлин.

Разговор с выгодных позиций

Как полагают, в свою очередь, в Москве, Запад, в частности Соединённые Штаты, вовлечён в украинский конфликт. Так, он предоставляет ВСУ оружие и разведывательную информацию, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, киевский режим осуществил контакты с представителями Великобритании по вопросу технологической помощи при изготовлении «грязной бомбы», а также они были вовлечены в атаки на корабли и инфраструктуру Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

«Согласно информации Минобороны России, подготовка авиационного и морского ударов ВСУ 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов. Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт», — отмечало посольство РФ в королевстве.

Обучение солдат ВСУ на британской военной базе

AP

© Kirsty Wigglesworth

Диверсии в Крыму с точки зрения Москвы являются «наглядным свидетельством подлинной степени вовлечённости военных и специальных служб Соединённого Королевства в ход военных действий на Украине».

Вадим Козюлин, со своей стороны, констатирует, что США и Великобритания являются главными кураторами и спонсорами киевского режима, ориентированными на оказание масштабной помощи ВСУ, а не на организацию переговоров с РФ.

«Вашингтон и Лондон исходят из того, что необходимо продолжать помогать Киеву без ущерба своим вооружённым силам. Далее они будут корректировать свою политику в зависимости от ситуации на поле боя. Если диалог и будет, то американцы и британцы рассчитывают, что разговор с РФ будет вестись с выгодных для них позиций», — говорит Козюлин.

«Повышение ставок»

В Кремле же считают, что в настоящее время переговоры с киевским режимом невозможны. Об этом 11 ноября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конфликт на Украине... специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения её целей. Или завершить путём достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны», — отметил Песков.

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Напомним, в связи с недавними законодательными изменениями представители киевского режима не могут вести переговоры с Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал сам Зеленский в начале октября.

Кроме того, Киев выдвинул неприемлемые с точки зрения Москвы условия запуска процесса дипломатического урегулирования. В частности, украинское руководство потребовало «восстановления территориальной целостности», возмещения убытков, причинённых в ходе спецоперации, предоставления гарантий безопасности и «наказания каждого военного преступника».

Российские власти неоднократно говорили об открытости к диалогу по ситуации на Украине, но без предварительных условий.

В конце сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Путин призвал киевский режим «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров». Данное обращение президент РФ адресовал и «реальным хозяевам» украинских властей на Западе.

Весенняя встреча представителей РФ и Украины после начала СВО

РИА Новости

© БелТА

В Киеве же утверждают, что не закрывали дверь для переговоров с РФ. Глава пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия допустил, что переговоры с Россией могут начаться после того, «когда электоральные циклы начнут работать и в РФ, и в Соединённых Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года».

Арахамия являлся участником первых контактов с представителями России после начала спецоперации. В апреле депутат возглавил официальную украинскую делегацию для переговоров с РФ о гарантиях безопасности.

Лидер фракции партии «Слуга народа» полностью разделяет позицию киевского режима о необходимости выполнения Москвой всех предварительных требований, включая «возвращение» Крыма и Донбасса. Более того, 11 ноября в своём Telegram-канале Арахамия заявил, что «в рамках переговорного процесса нужно подсказать коллегам, как юридически правильно отсоединять куски Российской Федерации».

В беседе с RT доцент МГУ Борис Межуев заявил, что подобная «наглость» киевского режима продиктована карт-бланшем Вашингтона и Лондона на так называемое повышение ставок.

«Мы видим, что киевский режим выступает с неприемлемыми требованиями. Зеленский пользуется расположением нынешних правящих элит в США и Великобритании, которые мечтают поменять в России власть и в конечном итоге развалить РФ», — говорит Межуев.

По мнению Вадима Козюлина, у киевского режима есть определённое пространство для дипломатического манёвра, однако стратегические решения, связанные с дипломатическим урегулированием, будут всё равно принимать Соединённые Штаты и Великобритания.

«Шумиха в СМИ вокруг переговоров может указывать на то, что некие закулисные контакты всё-таки идут. Однако красные линии и компромиссы пока явно не вырисовываются. При этом очевидно, что Москве интереснее разговаривать с Вашингтоном, а не с Киевом», — подчеркнул Козюлин.

Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан

© Пресс-служба президента Украины

Сходной точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. В беседе с RT он отметил, что переговорный процесс по Украине должен осуществляться преимущественно между Москвой и Вашингтоном.

«По большому счёту судьба Украины находится в руках США, а её американцы воспринимают исключительно как инструмент ослабления России. Зеленский лишь может делать вид, что принимает самостоятельные решения. В плане перспектив мирного урегулирования сейчас патовая ситуация — пока нет компромиссного решения и гаранта его соблюдения», — заключил Судаков.