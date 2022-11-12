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Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон надеется на начало переговоров России и Украины

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Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединённые Штаты выражают надежду на запуск переговорного процесса между Россией и Украиной.
Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон надеется на начало переговоров России и Украины
  • AP

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем», — сказала она в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Тем не менее, подчеркнула Смит, определить условия переговоров должен президент Украины Владимир Зеленский.

Она добавила, что Североатлантический альянс и США находятся «на ежедневной связи с военным командованием Украины».

8 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

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