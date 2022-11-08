В МИД заявили об отсутствии у России предварительных условий для переговоров с Киевом

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.

Он напомнил, что на Украине законодательно запретили вести мирные переговоры с Россией.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — цитирует Руденко РИА Новости.

Также Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT назвал чушью условия Зеленского для переговоров с Россией.