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В МИД заявили об отсутствии у России предварительных условий для переговоров с Киевом

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Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.
В МИД заявили об отсутствии у России предварительных условий для переговоров с Киевом
  • РИА Новости

Он напомнил, что на Украине законодательно запретили вести мирные переговоры с Россией.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — цитирует Руденко РИА Новости.

Также Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT назвал чушью условия Зеленского для переговоров с Россией.

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