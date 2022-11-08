В МИД заявили об отсутствии у России предварительных условий для переговоров с Киевом
- РИА Новости
Он напомнил, что на Украине законодательно запретили вести мирные переговоры с Россией.
«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — цитирует Руденко РИА Новости.
Также Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT назвал чушью условия Зеленского для переговоров с Россией.