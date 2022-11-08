В Совфеде назвали чушью условия Зеленского для переговоров с Россией
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Сенатор назвал выдвинутые украинским лидером условия «чушью».
По его мнению, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать условия.
Джабаров также отметил, что цель специальной военной операции неизменна.
«О ней неоднократно говорил наш президент. Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым — пятый регион, включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России», — сказал сенатор.
Он также обратил внимание на то, что президент Украины абсолютно недоговороспособен.
«С таким человеком садиться за стол переговоров вообще невозможно», — добавил собеседник RT.
Он также не исключил возможности того, что «это делается специально», чтобы исключить возможность любых переговоров с Россией в дальнейшем, так как «условия абсолютно неприемлемы».
Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.
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