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В Совфеде назвали чушью условия Зеленского для переговоров с Россией

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Полина Полетаева
Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил названные президентом Украины Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией.
В Совфеде назвали чушью условия Зеленского для переговоров с Россией
  • globallookpress.com
  • © Mykola Tys/Keystone Press Agency

Сенатор назвал выдвинутые украинским лидером условия «чушью».

По его мнению, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать условия.

Джабаров также отметил, что цель специальной военной операции неизменна.

«О ней неоднократно говорил наш президент. Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым — пятый регион, включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России», — сказал сенатор.

Он также обратил внимание на то, что президент Украины абсолютно недоговороспособен.

«С таким человеком садиться за стол переговоров вообще невозможно», — добавил собеседник RT.

Он также не исключил возможности того, что «это делается специально», чтобы исключить возможность любых переговоров с Россией в дальнейшем, так как «условия абсолютно неприемлемы».

Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог.

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