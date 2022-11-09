Захарова заявила, что украинским властям и их кураторам «не нужны переговоры»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Киеву «запрещают» вести переговоры.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.