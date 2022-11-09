Захарова заявила, что украинским властям и их кураторам «не нужны переговоры»
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«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Киеву «запрещают» вести переговоры.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.