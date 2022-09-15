Захарова заявила о прямой вовлечённости США в конфликт на Украине

В Вашингтоне демонстрируют заинтересованность в продолжении боевых действий на Украине. Речь идёт о прямой вовлечённости США в конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«США демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине и, конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть (речь идёт. — RT) о прямой вовлечённости Соединённых Штатов Америки в боевые действия», — сказала она.

Дипломат обратила внимание на откровенные признания американских чиновников в подготовке военными США недавнего «контрнаступления» со стороны украинской армии.

«У меня вопрос: это всё-таки ВСУ или Вооружённые силы Украины и Запада? В том числе они предоставляли киевскому режиму разведданные и ударное вооружение», — добавила Захарова.

По словам дипломата, это уже не «консультационные услуги», а прямая вовлечённость.

12 сентября председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».

В Пентагоне не стали комментировать эту информацию, но признали, что Вашингтон имеет контакты с Киевом на многих уровнях.