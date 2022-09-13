В США не стали комментировать информацию об участии в подготовке «контрнаступления» Киева
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Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что высокопоставленные американские чиновники, среди которых помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли, консультировали украинские власти по стратегии «контрнаступления».
«Я не собираюсь делать каких-либо предположений на эту тему», — приводит ТАСС слова Райдера на брифинге.
Он отметил, что Вашингтон взаимодействует с Киевом «на различных военных уровнях».
12 сентября председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».