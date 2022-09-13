В США не стали комментировать информацию об участии в подготовке «контрнаступления» Киева

В Пентагоне не стали комментировать информацию об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины , но признали, что Вашингтон имеет контакты с Киевом на многих уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что высокопоставленные американские чиновники, среди которых помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли, консультировали украинские власти по стратегии «контрнаступления».

«Я не собираюсь делать каких-либо предположений на эту тему», — приводит ТАСС слова Райдера на брифинге.

Он отметил, что Вашингтон взаимодействует с Киевом «на различных военных уровнях».

12 сентября председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».