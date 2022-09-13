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В США не стали комментировать информацию об участии в подготовке «контрнаступления» Киева

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В Пентагоне не стали комментировать информацию об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины , но признали, что Вашингтон имеет контакты с Киевом на многих уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
В США не стали комментировать информацию об участии в подготовке «контрнаступления» Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что высокопоставленные американские чиновники, среди которых помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли, консультировали украинские власти по стратегии «контрнаступления».

«Я не собираюсь делать каких-либо предположений на эту тему», — приводит ТАСС слова Райдера на брифинге.

Он отметил, что Вашингтон взаимодействует с Киевом «на различных военных уровнях».

12 сентября председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».

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