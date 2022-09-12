Сенатор признал, что США передавали Киеву разведданные для контрнаступления ВСУ
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«Частично это (продвижение ВСУ. — RT) — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО», — заявил он в эфире CNN.
Уорнер признал, что американская разведка совместно с союзниками, в частности британцами, передавала Киеву информацию.
Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что американская разведка в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом.