Сенатор признал, что США передавали Киеву разведданные для контрнаступления ВСУ

Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения контрнаступления. Об этом рассказал председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер.

«Частично это (продвижение ВСУ. — RT) — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО», — заявил он в эфире CNN.

Уорнер признал, что американская разведка совместно с союзниками, в частности британцами, передавала Киеву информацию.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что американская разведка в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом.