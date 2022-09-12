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Сенатор признал, что США передавали Киеву разведданные для контрнаступления ВСУ

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Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения контрнаступления. Об этом рассказал председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер.
Сенатор признал, что США передавали Киеву разведданные для контрнаступления ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Частично это (продвижение ВСУ. — RT) — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО», — заявил он в эфире CNN.

Уорнер признал, что американская разведка совместно с союзниками, в частности британцами, передавала Киеву информацию.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что американская разведка в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом.

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