NYT: разведка США несколько месяцев консультировала Киев по «контрнаступлению»

Высокопоставленные американские чиновники, среди которых помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли, консультировали украинские власти по стратегии «контрнаступления». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

AP

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Отмечается, что украинские власти изначально планировали начать «широкое наступление на юге страны для возвращения Херсона и отсечения Мариуполя от российских войск». Американские военные и украинские военачальники сочли, что такие действия повлекут большие потери со стороны Украины. Газета утверждает, что Салливан провёл несколько разговоров с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком о «планах контрнаступления». В материале говорится, что стратегию украинских военных начали готовить «несколько месяцев назад». Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединённые Штаты передавали разведданные украинским военным для проведения «контрнаступления».