«Иллюзий быть не может»: как Запад и Киев используют тему переговоров по Украине

Москва готова к переговорам по украинскому кризису, но в данный момент они невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, политика киевского режима не позволяет запустить дипломатический процесс. МИД России также подтвердил открытость Москвы к диалогу, но без каких-либо предварительных условий. Ранее президент США Джо Байден потребовал от РФ вывести войска, а украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва должна вернуть утраченные Киевом территории и выплатить компенсацию за ущерб, причинённый в ходе боевых действий. По мнению экспертов, Вашингтон и Киев сознательно исходят из неприемлемых для России принципов. Как отмечают аналитики, американской администрации невыгоден российско-украинский диалог — в том числе и по внутриполитическим причинам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине можно завершить с достижением целей спецоперации. При этом Москва готова положить конец боевым действиям посредством переговоров.

Однако, по его словам, сегодняшняя позиция киевского режима не позволяет запустить дипломатический процесс. Песков подчеркнул, что киевский режим не стремится к переговорам, поэтому Россия продолжает СВО.

«Конфликт на Украине... специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения её целей. Или завершить путём достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны», — отметил Песков.

В МИД РФ также заявили о готовности к диалогу по Украине, но без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он также подчеркнул, что у киевского режима была возможность договориться с Москвой ранее, но он ею не воспользовался.

«Я могу только подтвердить позицию: мы открыты к диалогу без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше. Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперёд: разрабатывался некий документ. Сейчас это всё в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Готовность для видимости

Отметим, 10 ноября в интервью американскому телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский посетовал на невозможность взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным.

«От нынешнего президента Российской Федерации я ничего, кроме ультиматумов, не слышал», — сказал Зеленский.

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Он также сообщил, что готов вступить в диалог, но «с другой Россией» и с соблюдением предварительных условий, в число которых он включил «возвращение территорий» и «выплату компенсаций».

«Но я не закрывал дверь (для переговоров. — RT). Я сказал, что мы готовы говорить с Россией — но с другой Россией... Они должны вернуть всё: земли, права, свободу, деньги, а главное — (восстановить. — RT) справедливость», — заявил Зеленский.

Ранее, 8 ноября, в видеообращении к гражданам украинский президент заявил, что зарубежные страны должны «принудить Россию к настоящим переговорам о мире».

Он также сообщил, что Киев продолжает требовать от Москвы «восстановления территориальной целостности», возмещения убытков, причинённых в ходе СВО, гарантий безопасности и «наказания каждого военного преступника».

Напомним, в начале октября Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским президентом.

Позиция киевского режима пользуется поддержкой в Вашингтоне. 10 ноября президент США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что Россия должна вывести войска с территории Украины. В противном случае, как отметил глава Белого дома, вооружённый конфликт не может быть урегулирован.

«Не думаю, что конфликт будет разрешён… пока Путин не уйдёт с Украины», — сказал Байден в преддверии турне для участия в саммитах в Африке и Азии.

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В тот же день во время брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс поддержал условия переговоров, которые Зеленский выдвинул 7 ноября.

С точки зрения Прайса, украинское руководство готово к примирению с Россией, но на определённых условиях, в числе которых соблюдение принципа территориальной целостности. При этом, как полагает представитель американского дипведомства, это РФ якобы не проявляет реальной заинтересованности в дипломатическом урегулировании.

«Итак, повторюсь, Москва по-прежнему обязана продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова вести диалог, выполнить требования, которые мир очень ясно услышал от наших украинских партнёров, а также что она готова и стремится сесть за стол переговоров и взаимодействовать в конструктивном ключе», — заявил Прайс.

Между тем, как пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники, в военно-политическом руководстве США нет единого мнения по переговорному процессу с РФ. Так, Байден и его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан считают, что время переговоров с Россией не пришло, а председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, наоборот, якобы настаивает на запуске дипломатического процесса.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя RT официальную позицию Белого дома, заявил, что администрация Байдена либо не понимает, либо игнорирует истинную суть ситуации на Украине.

Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов в Донецке

РИА Новости

© Максим Гучек

«Конфликт начался после госпереворота в 2014 году, и он продолжается до сих пор. Его нужно завершать через возобновление диалога украинских властей с собственным населением — во всяком случае, в пределах той территории, которая по-прежнему является украинской», — отметил Косачёв.

По мнению сенатора, именно Соединённые Штаты спровоцировали нынешнюю фазу украинского кризиса, не пожелав заставить Киев выполнять условия Минска-2.

«Демагогическая чушь»

В последние месяцы перспектива российско-украинских переговоров неоднократно обсуждалась публично, однако никакого результата в этом направлении так и не было достигнуто.

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С точки зрения Кремля, Киев упустил возможность урегулировать ситуацию. 31 октября в беседе с журналистами Владимир Путин заявил, что украинские власти отказались выполнять договорённости, достигнутые в Стамбуле.

«Вот мы с ними в Стамбуле договорились. А они потом взяли и всё выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чём-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможные договорённости, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать?» — сказал Путин.

По словам российского лидера, добрая воля Москвы «известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

Константин Косачёв, со своей стороны, утверждает, что киевский режим саботирует переговорный процесс, следуя соответствующим указаниям из Вашингтона. А Зеленский и другие представители украинского руководства намеренно выдвигают абсурдные и неприемлемые для Москвы предварительные условия.

«Последние заявления Зеленского — это демагогическая чушь. За этой словесной шелухой, за словоблудием он пытается скрыть, во-первых, отказ от переговоров, а во-вторых, очевидный факт, что такая позиция сформирована не Киевом, а Вашингтоном», — подчеркнул сенатор.

Принципиальность же США эксперты объясняют прежде всего колоссальными объёмами военной помощи Украине.

«США вложили в проект под названием «АнтиРоссия» гигантские ресурсы. Цель этих затрат — капитуляция РФ. Никаких иных вариантов для них здесь просто не существует», — заявил в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Как он считает, по логике действующей американской администрации, предпосылкой для переговоров должно стать поражение России. Если же дипломатический процесс стартует прямо сейчас и без предварительных условий, то для правящей элиты Соединённых Штатов он будет равносилен признанию безуспешности инвестиций в киевский режим, рассуждает Межевич.

Аналогичного взгляда придерживается и политолог Александр Дудчак. Как он заявил в беседе с RT, запуск дипломатического процесса большинством американского истеблишмента будет восприниматься как проявление слабости администрации Байдена.

«На мой взгляд, американцы выдвигают те условия, которые им выгодны. И такие люди, как Зеленский, ничего не решают. Администрация Байдена стремится выжать максимум из денег, вложенных в поддержку этого националистического государства. Тут иллюзий быть не может. Поэтому Россия должна продолжать СВО», — говорит Дудчак.

Наряду с этим, по мнению эксперта, Соединённые Штаты опасаются, что со стартом переговоров по Украине им не удастся выполнить ряд экономических и геополитических задач.