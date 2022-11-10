«Снизить напряжённость в обществе»: почему Байден заявил об отсутствии у США намерений вступать в конфликт на Украине

Вашингтон не хочет прямого столкновения с Россией на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден. По его словам, это могло бы привести к третьей мировой войне. При этом глава Белого дома отметил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву «рациональные возможности» для обороны. Как отмечают аналитики, несмотря на слова американского лидера о нежелании допускать прямое столкновение с РФ, США фактически ведут на украинской территории опосредованную прокси-войну против России, о чём, в частности, говорит объём военной поддержки Киева.

США не намерены напрямую вступать в конфликт на Украине и развязывать таким образом третью мировую войну. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Есть много вещей, которые Украина хочет, но которые мы ей не предоставили. Например, меня часто спрашивали, предоставим ли мы американские самолёты, чтобы обеспечить (закрытое. — RT) небо над Украиной. Я отвечал: «Нет, этого мы делать не собираемся. Мы не хотим получить третью мировую, атакуя российские самолёты и вступая в прямое столкновение», — сказал Байден.

Ещё одним примером подобного подхода Байден назвал поставки РСЗО HIMARS. По его словам, Вашингтон не стал направлять Киеву снаряды большой дальности к этим установкам.

«Мы обеспечиваем их HIMARS. Говоря по-простому, есть два вида ракет, подходящих для этих комплексов: дальностью более 600 миль (965 км. — RT) и дальностью примерно в 160 миль (257 км. — RT). Те, дальность которых 600 миль, мы им не дали, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить территорию России», — сказал американский президент.

При этом он подчеркнул, что США предоставят Украине «рациональные возможности, чтобы они могли обороняться».

Байден также заявил, что ожидает продолжения поддержки Киева Вашингтоном. Так он ответил на вопрос, будет ли американская помощь Украине продлена на фоне заявлений представителей Республиканской партии о возможном пересмотре политики США по этому вопросу.

Джо Байден

Gettyimages.ru

© Nathan Posner / Anadolu Agency

Напомним, в Соединённых Штатах 8 ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых избирались полностью палата представителей и треть сената. Подсчёт голосов ещё не окончен, однако, по данным СМИ, республиканцы могут получить большинство в нижней палате.

«Я удивлюсь, если среди коллег-республиканцев лидера (меньшинства в палате представителей. — RT) Маккарти большинство действительно составляют те, кто говорит, что они не собираются финансировать законные оборонные нужды Украины», — заключил Байден.

Неопровержимые доказательства

По словам аналитиков, несмотря на слова Байдена о нежелании «вступать в прямое столкновение», США и так достаточно сильно вовлечены в конфликт на Украине и фактически ведут, таким образом, прокси-войну против России. Об этом, в частности, говорит беспрецедентный объём военной поддержки, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Так, 4 ноября Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $400 млн. В него входят 1,1 тыс. беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 40 речных бронекатеров, 45 танков Т-72, а также средства на модернизацию 250 бронетранспортёров M1117 и систем ПВО HAWK.

Бронеавтомобили HMMWV

AP

© Johanna Geron, Pool

Кроме того, 8 ноября Пентагон подтвердил передачу Киеву двух зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые, как отметили в американском оборонном ведомстве, уже применяют ВСУ.

В общей сложности при администрации Джо Байдена США направили Украине военной помощи на $18,9 млрд, в том числе $18,2 млрд — с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

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На сайте Пентагона опубликован полный список поставленного Киеву военного оборудования. В нём, помимо прочего, значится 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 8,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и 38 тыс. других подобных систем, 700 барражирующих боеприпасов Switchblade, 142 гаубицы калибра 155 мм и более 900 тыс. снарядов к ним (в том числе 3,5 тыс. высокоточных управляемых боеприпасов), 36 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов к ним.

Помимо этого, Вашингтон направил Киеву 200 бронетранспортёров M113, сотни бронеавтомобилей HMMWV, 20 вертолётов Ми-17, 1,5 тыс. противотанковых ракет TOW, 10 тыс. единиц стрелкового оружия и гранатомётов, а также БПЛА различных классов, радары, средства индивидуальной защиты и другую военную продукцию.

Кроме того, США активно делятся с Украиной разведывательной информацией, в том числе данными со спутников. При этом, по информации МИД РФ, для этих целей Вашингтон использует как военные, так и гражданские космические аппараты.

Вашингтон также принимает участие в согласовании целей при нанесении Киевом ударов с помощью РСЗО HIMARS, что в интервью британской The Telegraph признал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как полагают в российском Минобороны, подобные заявления Киева говорят о том, что Вашингтон напрямую вовлечён в конфликт на Украине.

«Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несёт прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлёкшие массовую гибель мирных жителей», — заявил 2 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Конфликт должен полыхать»

С точки зрения политолога Александра Асафова, заверения Байдена в том, что у США есть некие границы, дальше которых они на Украине не пойдут, призваны в первую очередь успокоить американских граждан.

«Конечно, поставки оружия, инструкторов и наёмников, предоставление разведданных, — всё это говорит о том, что США являются участником конфликта. Например, определение цели при помощи спутников и разведки — что это, если не участие? Поэтому Байден вынужден объяснять своим избирателям, что Америка не начала очередную кампанию, не втянула себя в конфликт за пределами своих границ ради каких-то невнятных целей. Такая риторика призвана снизить напряжённость в американском обществе», — пояснил Асафов в беседе с RT.

Американские гаубицы M777 на Украине

AP

© Efrem Lukatsky

Военный эксперт Иван Коновалов считает, что свою поддержку Украине США во многом пытаются замаскировать под коллективные действия Запада.

«США напрямую вовлечены в конфликт. Но они для этого используют зонтик НАТО, который позволяет представить им ситуацию таким образом, что Украину якобы поддерживает не столько Вашингтон, сколько международная коалиция стран, «весь свободный мир», — пояснил Коновалов в беседе с RT.

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По его мнению, военная поддержка Киева со стороны Вашингтона будет продолжена вне зависимости от внутриполитического расклада в США, который установится после выборов в конгресс.

«При всех противоречиях республиканцы и демократы всё же достигли консенсуса по поводу русофобской позиции США. Единственное, что у республиканцев есть вопросы по поводу самих поставок: они хотят их сократить или хотя бы не увеличивать. Некоторые республиканцы, правда, заявляют, что помощь Киеву стоит свернуть, но это, скорее всего, связано с пиаром. Демократы и республиканцы едины в том, что этот конфликт должен полыхать до последнего, ослабляя Россию», — считает Коновалов.

При этом аналитик не исключает, что в дальнейшем позиция США по Украине может измениться в том случае, если тема Украины станет для Вашингтона обременительной.

«История с уходом из Афганистана говорит о том, что, когда США понимают, что лучше обрубить канат, они это всегда делают. Это было во Вьетнаме и в Афганистане при всех огромных финансовых и иных потерях. Поэтому Киеву не стоит надеяться, что в его случае будет как-то иначе. Американцы уйдут, когда поймут, что дальнейшее их вовлечение в конфликт бесполезно. Рано или поздно этот момент настанет», — заключил Коновалов.