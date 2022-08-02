«В результате высокоточных ударов ВКС России»: в МО РФ заявили об уничтожении до 500 националистов в Харьковской области

Российские военные ликвидировали до 500 украинских националистов в результате удара, нанесённого по позициям ВСУ в Харьковской области. Как заявили в Минобороны РФ, ещё несколькими ударами уничтожены до 250 зарубежных наёмников, а также группа из 130 националистов. Ранее в ведомстве прокомментировали заявления Киева о консультациях с США перед нанесением ударов с применением HIMARS. Как подчеркнули в МО РФ, подобные утверждения указывают на прямую вовлечённость Вашингтона в события на Украине.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по позициям украинских войск, в результате чего уничтожены до 500 националистов.

«В населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — заявил в ходе брифинга 2 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе Николаева уничтожены до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники.

Помимо этого, в ходе удара по позициям 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска нейтрализованы более 130 националистов.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

«Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами», — уточнил Конашенков.

Он добавил, что понёсший значительные потери 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и был практически полностью ликвидирован.

Авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева и 92-й механизированной бригады в Харьковской области. Поражены также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

Наряду с этим в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской области и Николаеве уничтожены семь складов боеприпасов. В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» на территории ДНР. Также подавлены четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях.

Средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и перехватили два реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

Консультации Украины с США перед ударами HIMARS

В Минобороны также прокомментировали недавние заявления представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о консультациях с США перед ударами HIMARS.

Он заявил изданию The Telegraph, что разведки двух стран проводят консультации, чтобы остановить атаку в том случае, если Вашингтон не одобрит удар по конкретной цели.

«Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несёт прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», — заявил Конашенков.

Он отметил, что на фоне слов Скибицкого ни у кого не должно оставаться сомнений, что громкие случаи применения HIMARS, в том числе удар по Новой Каховке, серия ударов по Донецку и обстрел СИЗО в Еленовке, спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном.

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и за другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несёт администрация Байдена», — заключил Конашенков.

Шойгу о ходе спецоперации на Украине

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. В ходе селекторного совещания 2 августа министр отметил, что российские военные продолжают прикрывать гражданские объекты в освобождённых районах от средств воздушного нападения ВСУ.

В частности, только за минувший месяц сбиты 34 украинских самолёта, перехвачены 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Как подчеркнул Шойгу, эти действия спасли тысячи мирных жителей.

«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона», — отметил глава Минобороны РФ.

Как заявил министр, российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов Harpoon, а также шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS.

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Кроме того, за прошедшие две недели ликвидированы находившиеся в руках ВСУ 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Налаживание мирной жизни

Шойгу рассказал, что в освобождённых районах и населённых пунктах ДНР, ЛНР и Украины проведено около 1,4 тыс. гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 т грузов гуманитарной помощи.

Кроме того, на освобождённых территориях построен водовод общей протяжённостью примерно 90 км, который обеспечивает подачу до 50 тыс. кубометров воды для жителей Донецка и прилегающих районов. Строятся ещё два водовода на 60 км для населения ДНР и ЛНР.

Помимо этого, возводятся и реконструируются жизненно важные объекты, среди которых 12 жилых домов более чем на 1 тыс. квартир и два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС.