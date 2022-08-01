«В результате высокоточного удара»: МО РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIMARS в Харькове

Высоточным ударом по территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Вдобавок были ликвидированы 53 украинских националиста и иностранных наёмника. Кроме того, в ходе ударов авиации, ракетных войск и артиллерии подверглась уничтожению пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Наряду с этим в оборонном ведомстве указали на случаи массового дезертирства в бригадах ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях.

Российские ВС уничтожили в Харькове две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленные Соединёнными Штатами Америки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточного удара в городе Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наёмника», — сказал Конашенков.

Также при ударе высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады вблизи Харькова были ликвидированы до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — добавил официальный представитель Минобороны России.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, два склада боеприпасов, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники украинских военных в районе Никополя Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы подверглась уничтожению артиллерийская батарея ВСУ. Были подавлены восемь украинских взводов РСЗО «Град», шесть артиллерийских и миномётных взводов. Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили десять украинских беспилотников.

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Расследование взрыва на территории штаба ЧФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Крыму, который произошёл 31 июля.

«Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом... В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, около 06:00 31 июля на территории штаба ЧФ произошёл взрыв беспилотника, начинённого поражающими элементами. Пострадали шесть человек, также была частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба.

Накануне в Севастополе из соображений безопасности были отменены праздничные мероприятия, запланированные в городе по случаю Дня Военно-Морского флота, а также введён «жёлтый» уровень террористической опасности.

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Утром 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Оно направляется в Ливан и загружено 26 тыс. т кукурузы.

Также по теме «Ничем нельзя оправдать»: как ВСУ применяют запрещённые мины по жилым массивам Донбасса Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле города снарядами ВСУ, начинёнными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти...

До этого в Министерстве обороны Турции указывали, что первое судно с зерном покинет порт Украины в 08:30 мск 1 августа. Уточнялось, что корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружённый кукурузой, направится в ливанский порт Триполи.

В Кремле позитивно отреагировали на выход первого судна из украинского порта.

«Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на Стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договорённости будут выполняться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сводки ДНР и ЛНР

За прошедшие 24 часа украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 51 раз, применив 378 различных боеприпасов. Под огонь попали восемь населённых пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

В результате обстрелов погиб один человек, ещё девять мирных жителей, в том числе девочка 2006 года рождения, получили ранения различной степени тяжести. Также повреждены 19 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортёра и шесть единиц специальной автомобильной техники.